В Сети появилось скандальное видео с посвящением студентов Плехановского университета

РЭУ имени Плеханова: на видео с эротическими танцами студентов вуза нет

В социальных сетях распространилось скандальная видеозапись с якобы посвящением первокурсников РЭУ имени Плеханова. О произошедшем сообщил блогер Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

На видео засняли вечеринку, частью которой стали эротические танцы и имитация интимных сцен с участием молодых людей. По сюжету ролика участники постепенно раздеваются и начинают изображать сексуальные действия.

Запись завершается сценой группового поцелуя. Полная версия видео продолжается несколько минут.

В пресс-службе университета опровергли принадлежность людей в кадре к своим студентам.

«Основополагающими принципами молодежной политики вуза являются формирование у студентов чувства гордости за Родину, уважение к традициям и репутации университета, а также почтение к истории и культуре России. На распространяемых в социальных медиа видеоматериалах студентов Плехановского университета нет», — заявили представители университета.

Подобные скандалы с участием первокурсников возникают с завидным постоянством. Так, несколько лет назад первокурсникам двух вузов в Белгороде устроили посвящение в студенты на вечеринке с эротическими конкурсами.

Еще раньше тюменских студентов уличили в участии в неприличных конкурсах. На вечеринке первокурсников учащиеся участвовали в конкурсах на раздевание.