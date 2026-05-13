В сети опубликовали уникальные письма с фронта времен Великой Отечественной войны

9 мая в соцсетях «Региональной сети №1» стартовал второй сезон проекта «Цифровой треугольник», в рамках которого опубликовали подлинные письма времен Великой Отечественной войны. Большинство из них ранее не публиковались.

В письмах солдаты делятся простыми, но важными мыслями: скучают по дому, боятся не вернуться, держатся ради близких. Участница проекта Алена Казаникова рассказала, что письма достались ей от прадедушки, и для нее это личная история, связанная с войной. Ирина Дубенцова отметила, что письма с фронта — особая семейная ценность, ведь ветеранов становится все меньше, и важно сохранить память о них.

В проекте уже собрано более 70 писем со всей страны. Часть из них прислали читатели, другую — передали музеи и архивы. Первый сезон проекта был запущен в 2024 году, второй — в День Победы в 2026 году. Шеф-редактор Милолика Третьякова добавила, что письма наполнены любовью и просьбами писать как можно чаще.

Проект «Цифровой треугольник» продолжает собирать и публиковать письма, чтобы сохранить память о тех, кто сражался за Родину.