В сервисе «Работа.ру» назвали рискованной практикой поощрять сотрудников за отсутствие больничных
Представители российских компаний переходят от единичных мер поддержки спортивных увлечений сотрудников к комплексным программам благополучия. В них входят компенсация расходов на спорт, оплата здорового питания и забота о ментальном здоровье. По словам заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, работодатели также практикуют поощрения за отсутствие больничных листов. Об этом написало ИА НСН.
Однако такая практика рискованна, так как создает стимул приходить на работу больным.
«Создается опасный стимул приходить на работу больными, что ведет к заражению коллектива и снижению общей продуктивности», — подытожил Ветерков.
Современный тренд — инвестировать в системную профилактику здоровья: качественное ДМС, вакцинацию, комфортные условия труда и программы физической активности, которые снижают количество заболевших.
Ранее директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин заявил, что государство пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов.