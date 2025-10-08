В сервисе «Работа.ру» назвали рискованной практикой поощрять сотрудников за отсутствие больничных

Представители российских компаний переходят от единичных мер поддержки спортивных увлечений сотрудников к комплексным программам благополучия. В них входят компенсация расходов на спорт, оплата здорового питания и забота о ментальном здоровье. По словам заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, работодатели также практикуют поощрения за отсутствие больничных листов. Об этом написало ИА НСН .

Однако такая практика рискованна, так как создает стимул приходить на работу больным.

«Создается опасный стимул приходить на работу больными, что ведет к заражению коллектива и снижению общей продуктивности», — подытожил Ветерков.

Современный тренд — инвестировать в системную профилактику здоровья: качественное ДМС, вакцинацию, комфортные условия труда и программы физической активности, которые снижают количество заболевших.

Ранее директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин заявил, что государство пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов.