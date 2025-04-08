В семимиллионном штрафе для Telegram увидели политическую подоплеку

Юрист Соловьев: в штрафе для Telegram есть политическая подоплека и пиар

Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалять каналы, призывающие к терактам и свержению власти в России. С чем это связано и грозит ли мессенджеру полная блокировка в стране, рассказал 360.ru юрист Иван Соловьев.

Специалист напомнил, что статья 13.41 КоАП предусматривает административную ответственность, если владелец сайта не ограничивает доступ к порнографии, призывам к экстремизму или информации о наркотиках. Штраф для юридических лиц составляет до восьми миллионов рублей.

Если мессенджер будет сотрудничать с Роскомнадзором и другими уполномоченными органами, блокировать его в России никто не будет, напомнил Соловьев.

«Но мы понимаем, что если политика Telegram не изменится и будут постоянные нарушения, могут быть приняты любые решения, и они будут абсолютно правильные», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Cемь миллионов рублей для компании — небольшие деньги, но в этом вопросе есть политическая подоплека и корпоративные интересы, а также возможность пиара. Кроме того, продолжил специалист, в разных юрисдикциях разные понятия об экстремизме и терроризме.

Ранее в мессенджере стал недоступен канал ВЧК-ОГПУ*, который до этого постановили удалить решением суда.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента