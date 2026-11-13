В Саратовской области спрогнозировали дожди, туман и гололедицу

Предстоящие выходные в Саратовской области окажутся дождливыми, с туманом и сильным ветром, передает телеканал «Саратов24» . О погоде рассказала начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Ольга Кузнецова.

По данным синоптика, температурный фон превысит климатическую норму на два-три градуса, а самым теплым днем станет суббота с прогревом воздуха до +12…+17 градусов. Осадки начнутся ночью в Правобережных районах, а днем умеренный дождь охватит большую часть области.

В воскресенье осадки сохранятся в Левобережье, порывы ветра составят до 14 метров в секунду, а дневная температура снизится до +2…+7 градусов. На дорогах ожидается гололедица, которая возможна и в начале недели. С ночи понедельника дожди прекратятся, а в темное время суток похолодает до -3 градусов.