В Саратовской области пройдут кратковременные дожди с грозами в выходные дни

В Саратовской области установилась жаркая погода: температура воды в Волгоградском водохранилище у Саратова достигла +23,6 °C. В предстоящие выходные и понедельник (25–27 июля) на территории Правобережных районов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, которые могут перерасти в локальные ливни. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

По словам начальника отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Ольги Кузнецовой, температурный фон в Левобережье сейчас держится на 2–5 градусов выше климатической нормы, тогда как в Правобережье он соответствует норме. Ожидается сохранение повышенного температурного режима и жары по всей области.

Ветер сменит направление с южного на северо-восточное со средней скоростью 4–9 м/с, однако в дневные и вечерние часы ожидаются шквалы: порывы составят 11–16 м/с в пятницу и субботу, а к воскресенью и понедельнику усилятся до 15–20 м/с.