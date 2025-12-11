В Саратовской области огурцы и капуста показали максимальный рост цен за первую неделю декабря

За период с 1 по 8 декабря средние потребительские цены на большинство продуктов в Саратовской области остались почти без изменений. Однако есть исключения, сообщил телеканал « Саратов 24 ».

Свинина незначительно подорожала — на 0,01%, баранина и бананы не изменились в цене, а говядина выросла в стоимости на 0,16%. Среди товаров, которые стали дешевле, можно выделить курицу (-0,52%), пастеризованное молоко (-0,24%), творог (-0,37%) и сахар (-1,06%).

Больше всего увеличилась стоимость свежих огурцов (+3,04%), белокочанной капусты (+1,57%), моркови (+1,46%) и репчатого лука (+0,82%). В то же время помидоры стали дешевле на 1,33%, а мороженая неразделанная рыба — на 1,31%.