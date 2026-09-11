В Саратовской области на выходных ожидаются дожди и порывистый ветер

По информации регионального Гидрометцентра, ночью в субботу и днем в воскресенье и понедельник в большинстве районов области ожидаются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 3–8 м/с, а в субботу днем порывы могут достигать 14 м/с.

Синоптик первой категории регионального Гидрометцентра сообщила, что на сегодняшний день среднесуточная температура воздуха по области ниже климатической нормы на 1–4 градуса. В выходные дни температурный фон начнет возвращаться в свою климатическую норму.

Температура воздуха в субботу ночью и утром составит +8…+13 градусов, в Саратове — до +13 градусов. Днем по области ожидается +19…+24 градусов, в Саратове — до +23 градусов.

В воскресенье ночью и утром температура воздуха составит +6…+11 градусов. Днем по области — +15…+20 градусов, в Левобережье — до +25 градусов, в Саратове — до +23 градусов. Ночью и утром в понедельник по области температура воздуха будет +10…+15 градусов, в Саратове — до +13 градусов. Днем по области — +18…+23 градуса, в Левобережье — до +28 градусов, в Саратове — до +21 градуса.