В Саратовской области на выходных ожидается прохладная погода

На территории Саратовской области в последние выходные лета, 29 и 30 августа, будет прохладно и без осадков. Об этом телеканалу «Саратов 24» рассказала начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Ольга Кузнецова.

В Саратовскую область пришел антициклон, из-за которого температура в некоторых районах опустилась ниже климатической нормы. Как сообщила синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Ольга Дмитриева, такая тенденция сохранится на выходных, однако со следующей недели воздух начнет постепенно прогреваться.

Ночью в субботу столбик термометра покажет от плюс 5 до плюс 10 градусов по Цельсию, а в самом Саратове ожидается до плюс 11–13 градусов. Днем в субботу по области прогнозируется от +11 до +17 градусов, местами в Левобережье — до 21 градуса тепла, в Саратове — от +15 до +19 градусов.

В ночные часы на воскресенье похолодает до плюс 5–9 градусов (в Саратове около 11 градусов), зато днем потеплеет до +15…+21 градуса по области и до +21…+26 градусов в областном центре. Ночью в понедельник температура воздуха составит от семи до двенадцати градусов выше нуля (до 12 градусов в Саратове), а днем поднимется до 20–24 градусов по области и примерно до 26 градусов в городе.

На территории региона сохраняются все классы пожарной опасности, местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Температура воды в Волге в районе Саратова составляет 21,4 градуса.