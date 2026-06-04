В Саратовской области местный житель получил наказание за нападение на своего отца

В Петровске (Саратовская область) 44-летний местного жителя наказали за нападение на своего отца. По информации, предоставленной региональной прокуратурой, инциденты произошли в два этапа. Об этом написал «СарИнформ» .

Так, 17 декабря 2025 года в квартире на улице Ломоносова между сыном и отцом произошла ссора, в результате которой сын ударил отца кулаком в лицо. 31 января 2026 года, когда у злоумышленника вновь возникли неприязненные чувства к родителю, он схватил табурет и ударил им отца по лицу.

В обоих случаях потерпевший получил легкие травмы. О преступлениях стало известно полиции, и дело было возбуждено по части 2 статьи 116.1 УК РФ, которая касается повторных побоев. Агрессор был задержан и на днях предстал перед судом. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. В результате суд приговорил его к девяти месяцам ограничения свободы.