В Саратовской области завершили все ремонты дорог, запланированные на 2026 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок 68 участков общей длиной 412 км, направили 14,6 млрд рублей. Об этом пишет «СарИнформ» .

Среди крупных проектов — маршрут Березово (Пугачевский район) — Горный — Ершов, который ремонтировали с 2022 года. В 2024-м на трассе построили новый мост через Большой Иргиз, в этом году обновили еще два участка: 5,3 км со стороны Пугачевского района и 15,8 км — со стороны Краснопартизанского.

В Лысогорском районе отремонтировали 10 участков дорог общей длиной 39 км, включая подъезды к Двоенке, Большой Дмитриевке и Широкому Карамышу. В Саратове привели в порядок 15 участков на 17 км, работы также прошли на транзитных маршрутах в Энгельсе, Марксе, Петровске, Татищеве и Аткарске.