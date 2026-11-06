В Саратове вынесли приговор участникам автобизнеса, похитившим 143 млн рублей

В Саратовской области вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве на 143 миллиона рублей. Об этом «СарИнформ» сообщили в региональном управлении МВД.

Организатором схемы следствие назвало 36-летнего жителя Рязани, который в декабре 2023 года создал сеть автосалонов в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный ему колл-центр в Рязани.

Злоумышленники забирали у граждан автомобили для перепродажи, продавали их за наличные, а владельцам заявляли, что машины проданы в кредит, и под этим предлогом затягивали выплаты. Всего пострадали 102 человека. Схему раскрыли в феврале 2025 года, после чего 11 фигурантов задержали.

В ходе следствия удалось вернуть обманутым клиентам автомобили общей стоимостью более 68 млн рублей. Десять членов группировки получили сроки от 6 до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении 11-го фигуранта рассматривают отдельно.