В Саратове приступили к проектированию Дворца единоборств

Губернатор Роман Бусаргин инициировал подготовительные работы по строительству Дворца единоборств в Заводском районе Саратова. Об этом сообщил телеканал «Саратов24» .

Эксперты активно занимаются разработкой проектной документации, завершение которой планируется до конца 2025 года.

Проектирование находится на активной стадии, и власти региона уделяют этому процессу пристальное внимание, поскольку объект является новым для Саратова и востребованным среди спортсменов.

Особенность проекта заключается в учете предложений самих атлетов. Это необходимо для того, чтобы будущий спортивный комплекс соответствовал всем современным требованиям.

Дворец единоборств будет оснащен несколькими тренировочными залами, специализированной площадкой для соревнований, восстановительным центром и современным тренажерным залом.