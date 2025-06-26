В Саратове планируют открыть фиджитал-центр на базе «Протон-Арены»

В Саратовской области отмечается рост числа сторонников здорового образа жизни, что требует расширения сети спортивных объектов. Так, на базе «Протон-Арены» будет открыт фиджитал-центр — один из 15 по всей России. Для его создания регион рассчитывает привлечь грант в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Министр спорта Олег Дубовенко на заседании Саратовской областной Думы заявил, что уровень обеспеченности спортивными объектами вырос с 67,3% до 70%. За последние пять лет на развитие спортивной инфраструктуры региона было выделено около 2,2 миллиарда рублей. Во всех муниципалитетах области возводятся новые спортивные сооружения и реконструируются существующие. Совершенствуются как площадки для массового спорта, так и появляются арены профессионального уровня — их уже три.

В 2025–2027 годах в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в саратовский спорт планируется вложить еще 900 миллионов рублей. На эти средства предполагается построить около 35 объектов, преимущественно для массовых занятий, включая площадки ГТО и универсальные площадки.