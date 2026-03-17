В Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество операций по пересадке органов за последние два года

За последние несколько лет в Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество операций по пересадке органов. В 2025 году городские и федеральные клиники провели 296 таких операций, написал «Петербургский дневник» .

Как сообщил руководитель городского координационного центра органного и тканевого донорства Игорь Логинов, в 2024 году было проведено 250 трансплантаций, а в 2023 — 200.

По словам специалиста, система работает в соответствии с законом о трансплантации, который основан на презумпции согласия. Каждый россиянин автоматически считается донором, и медики не обязаны спрашивать разрешение родственников. Исключение возможно, если человек при жизни официально зафиксировал отказ, рассказала gazeta.spb.ru.

Логинов подчеркнул, что в Петербурге круглосуточно работают трансплантационные координаторы. Процедура подтверждения смерти мозга длится от восьми до 24 часов и требует консилиума врачей разных специальностей. Сотрудники координационного центра не участвуют в констатации смерти, чтобы избежать конфликта интересов.