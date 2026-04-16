В Санкт-Петербурге высадят около 10 тысяч елей и сосен

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принял участие во Всероссийском совещании «Основные итоги работы лесного хозяйства России в 2025 году и задачи на 2026 год». На мероприятии обсудили меры по сохранению и повышению качества лесных массивов, а также пожарной безопасности, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Для сохранения лесов в Санкт-Петербурге в 2026 году планируют высадить около 10 тысяч саженцев елей и сосен. Это поможет повысить плотность лесного массива, добавил «Петербургский дневник».

В рамках программы «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга» комитет активно работает над озеленением парков, скверов и улиц города. Также в Северной столице поддерживаются ежегодные всероссийские экологические акции «Сохраним лес» и «Сад памяти».