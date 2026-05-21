В Санкт-Петербурге увеличат общую площадь зеленых насаждений

В Санкт-Петербурге планируют увеличить общую площадь зеленых насаждений общего пользования почти на 80 гектаров. Дополнительно в городе появится 109 охраняемых зеленых зон. Об этом сообщила gazeta.spb.ru.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении рассмотрели законопроект об увеличении территорий зеленых насаждений общего пользования.
В 17 районах города на Неве заметно вырастет показатель обеспеченности населения зелеными насаждениями.
