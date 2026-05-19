В Санкт-Петербурге у Манежа появилась новая художественная инсталляция «Цветущий сад»

В Санкт-Петербурге на площади у западного фасада МВК «Манеж» появилась новая художественная инсталляция «Цветущий сад». Проект стал частью культурной программы Года петербургской культуры, сообщил Piter.TV .

Инсталляция объединила более 60 живых растений: яблони, сирень, вишни и декоративные кустарники. Пространство также украсили зеркальные конструкции и художественные панели с фрагментами произведений русских художников.

Заместитель директора МВК «Манеж» Елена Тибина поделилась: «Мы решили воплотить эту концепцию именно в мае — очень символичном для Петербурга месяце, когда все расцветает, это канун лета. Нам хотелось создать свой сад и перенести это ощущение цветения в самое сердце города, именно на площадь у Манежа».

Для создания инсталляции использовали материалы из собраний музеев разных регионов России. Среди участников проекта — художественные музеи Санкт-Петербурга, Якутии, Луганска и других городов страны.

После открытия пространство продолжит работу как открытая площадка для прогулок и отдыха, посетить ее смогут все желающие. Вокруг инсталляции также планируют проводить творческие и просветительские мероприятия.