В Санкт-Петербурге пройдет морской крестный ход с десницей апостола Андрея Первозванного

В Андреевский собор на Васильевском острове 24 июля прибудут мощи и частица креста апостола Андрея Первозванного. Торжественная встреча запланирована на 11:30, написал «Петербургский дневник» .

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия вечером того же дня пройдет морской крестный ход. Как сообщил настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов, шествие начнется от Румянцевского спуска на Васильевском острове. Участники пройдут по рекам и каналам, выйдут в фарватер Финского залива. Во время крестного хода будут молиться и петь акафисты, освящая Петербург с воды.

Артемий Наумов отметил, что прибытие десницы святого апостола Андрея Первозванного особенно важно в этом году, так как отмечается 330 лет со дня основания Военно-морского флота. Святой апостол издавна почитается как небесный покровитель российских военных моряков.

Поклониться святыне можно будет с 24 по 26 июля в Андреевском соборе. Все три дня пребывания святыни в соборе он будет открыт для посещения с 9:00 до 21:00.