В Санкт-Петербурге пресечена попытка мошенничества с участком за 180 миллионов рублей

Полиция совместно с Росгвардией задержала трех человек, подозреваемых в попытке завладеть земельным участком на Пироговской набережной в Санкт-Петербурге. Стоимость объекта оценивается в 180 миллионов рублей, написала gazeta.spb.ru .

Задержанными оказались 54-летний безработный, 35-летняя юрисконсультант нотариальной конторы и 53-летний временно исполняющий обязанности нотариуса. Они подготовили поддельные документы, в том числе нотариальную доверенность от имени собственника, и направили их в Росреестр.

Однако завершить преступление им не удалось — правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и предотвратили мошенничество.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. В ходе расследования проведены девять обысков, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, доверенности и другие документы.