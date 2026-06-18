В Санкт-Петербурге появился бульвар имени Людмилы Вербицкой

В день 90-летия со дня рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга Людмилы Вербицкой на Троицкой площади появилось новое общественное пространство — бульвар ее имени. Об этом сообщил Piter.TV .

На бульваре установили памятно-топонимическую доску. Глава города напомнил, что распоряжение увековечить память выдающегося ученого дал президент России. Александр Беглов подчеркнул, что Вербицкая была настоящей ленинградкой и для Петербурга являлась не только блестящим исследователем, но и человеком, глубоко чувствовавшим характер города и его внутреннюю культуру. Особо он отметил ее вклад в защиту, развитие и продвижение русского языка в мире.

По всему городу проходят памятные события в честь юбилейной даты. На фасаде здания СПбГУ открыли мемориальную доску — здесь Вербицкая училась, работала, была ректором, а затем президентом университета. Вскоре на филологическом факультете появится ее бюст.

В юбилейный год также запланированы творческие конкурсы, международная научная конференция, фотовыставка и открытое заседание кафедры общего языкознания имени Вербицкой. В городских библиотеках организуют книжно-иллюстративные экспозиции, посвященные жизни и наследию ученого.