В Санкт-Петербурге планируют восстановить жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы

В Московском районе Санкт-Петербурга планируется восстановить жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице в рамках программы льготной аренды «Рубль за метр». Об этом пишет Neva.Today .

Победителем аукциона, который прошел 16 сентября, стал инвестор Игорь Забиран. С ним будет заключен договор по начальной цене — 200,9 тысяч рублей.

Здание площадью 878,5 кв. м, построенное в 1896 году и являющееся объектом культурного наследия регионального значения, сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Новый арендатор обязуется провести полный комплекс научно-исследовательских, проектных и реставрационных работ для возвращения исторического облика.

Программа предполагает два этапа оплаты: во время проектирования и реставрации инвестор будет выплачивать ежемесячную рыночную аренду, определенную по итогам торгов. После завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию ставка снизится до символического одного рубля за квадратный метр в год на оставшийся срок договора, который составляет 49 лет.