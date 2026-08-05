В Санкт-Петербурге ожидаются дожди и усиление ветра в конце недели

В середине недели в Санкт-Петербурге будет солнечно и тепло, но уже в четверг придет циклон с дождями и сильным ветром. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов, написала gazeta.spb.ru .

По прогнозу синоптика, в среду температура поднимется до 25 градусов, а в четверг — до 26 градусов. Однако во второй половине дня на территорию города придет циклон, который принесет кратковременные дожди. Осадки ожидаются 6 и 7 августа.

Колесов предупредил, что в тыловой части циклона произойдет усиление западного ветра до 8–13 метров в секунду. На акватории Финского залива и Ладожского озера возможны порывы сильного ветра. Синоптик подчеркнул, что это временное явление, которое продлится не больше двух дней. В выходные в регионе снова установится антициклон, но температура воздуха не превысит 20 градусов.