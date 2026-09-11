В Санкт-Петербурге отпраздновали столетие первой автобусной линии

На территории автобусного парка №5 в Санкт-Петербурге прошла встреча председателя комитета по транспорту Дениса Минкина с сотрудниками СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Она была посвящена столетию со дня открытия первой в городе регулярной автобусной линии, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Глава комтранса передал генеральному директору предприятия Андрею Лызину благодарственную грамоту и поздравил сотрудников и ветеранов «Пассажиравтотранса».

На встрече обсудили итоги работы за последние годы, стратегические вехи развития и задачи на будущее. Особое внимание уделили обновлению подвижного состава. В 2025–2026 годах парк пополнят более 500 машин, в том числе 100 электробусов.

Кроме того, обсудили Единый день голосования, который пройдет в России с 18 по 20 сентября. Жителям Санкт-Петербурга предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и представителей муниципальных советов.