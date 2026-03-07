В Санкт-Петербурге отметили увеличение количества работников ручного труда и механизаторов

В Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество работников ручного труда и механизаторов, занимающихся уборкой внутриквартальных территорий. По информации пресс-службы администрации города, это связано с началом реформы ЖКХ. Об этом сообщил «Петроград» .

С момента старта реформы жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге заметно увеличилось число сотрудников, отвечающих за чистоту улиц и дворов. Отмечается сокращение жалоб от горожан на качество уборки снега.

Губернатор города подчеркнул, что хотя оценивать работу городских служб пока преждевременно, улучшения на некоторых участках уже видны. Например, в отдельных районах уменьшилось количество жалоб на уборку дворов.

За последние три года число работников ручного труда увеличилось почти на треть — с четырех до пяти с половиной тысяч. Штат механизаторов укомплектован почти на 90%. Желающих работать на мини-тракторах много, так как средняя зарплата механизатора при односменной работе превысила 100 тысяч рублей.

Благодаря тому что основная часть техники для уборки дворов находится в ведении районных администраций, они могут быстрее реагировать на возникающие проблемы. Например, в Петроградском районе до реформы было всего 16 единиц техники, принадлежавших управляющим компаниям, а сейчас — 56.