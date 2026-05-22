В Санкт-Петербурге отметили увеличение доходов HR-специалистов за последние четыре года

За последние четыре года в Санкт-Петербурге зарплаты специалистов в области HR значительно выросли. Медианная зарплата в этой сфере увеличилась с 57,9 до 89,3 тысячи рублей, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Особенно заметно выросли доходы руководителей кадровых отделов и директоров по персоналу.

По данным, в 2022 году руководителям кадров предлагали около 100 тысяч рублей, а к апрелю 2026 года сумма увеличилась до 160 тысяч рублей. Начальники отделов кадров теперь могут рассчитывать на доход в диапазоне от 95 до 150 тысяч рублей, добавила Neva.Today.

Средняя зарплата менеджеров увеличилась с 65,2 до 90,8 тысячи рублей, а специалисты по кадровому учету начали получать до 88,3 тысячи рублей. Сейчас работодатели активно ищут сотрудников с навыками автоматизации и обработки больших данных.