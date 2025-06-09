В Санкт-Петербурге определились с внешним видом Дворца танцев

Санкт-Петербург принял решение о внешнем виде нового спортивного комплекса для танцев на колясках. Дворец будет построен на Камышовой улице, вблизи Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, написала газета «Петербургский дневник» .

Губернатор Александр Беглов заявил: «Проект завершим в этом году, строительство начнем в следующем. Танцы на колясках — популярное направление в Петербурге. Мы традиционно принимаем чемпионаты России по этому виду спорта. Новый центр создаем для того, чтобы любой желающий мог тренироваться в лучших условиях».

Заказчиком проекта стал Фонд капитального строительства и реконструкции. По информации Комитета по градостроительству и архитектуре, здание будет иметь разную этажность.

В семигранной части объекта расположатся спортивные и тренировочные залы, два танцпола с трибунами на 500 мест для проведения соревнований, залы хореографии и общей физической подготовки, тренажерный зал, методический кабинет для учебных семинаров и конференций, зона пресс-центра, а также выставочный зал (музей развития танцевального спорта).

На втором этаже планируется создание медико-восстановительного центра. В возвышающейся части здания будет гостиница для спортсменов.