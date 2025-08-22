В Санкт-Петербурге официально открыли сквер имени Василия Соловьева-Седого

В Санкт-Петербурге официально открыт сквер имени Василия Соловьева-Седого, расположенный на Невском проспекте между зданиями № 148 и № 150. Церемонию посетили заместитель губернатора города Евгений Разумишкин и временный руководитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов. Об этом сообщила vecherka-spb.ru .

Названный именем известного советского композитора-петербуржца, новый сквер выполнен в музыкальном стиле. Центральным элементом стала композиция в форме скрипичного ключа, а покрытие дорожек выполнено в виде фортепианной клавиатуры. Полимерное покрытие также украшено изображением контуров пианино.

Помимо эстетического оформления, территория получила обновленную инфраструктуру: здесь появилась новая детская площадка, декоративные элементы малых форм архитектуры и современная уличная мебель. Зелёные насаждения пополнились разнообразием деревьев и кустарников местных пород.

Проект благоустройства реализован в рамках государственной программы «Создание комфортных условий городской среды».