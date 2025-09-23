В Санкт-Петербурге доноров костного мозга предложили освободить от уплаты туристического налога

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин предложил освободить доноров костного мозга от уплаты туристического налога в Санкт-Петербурге. По его мнению, это привлечет больше добровольцев и облегчит поиск подходящих доноров для пациентов, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Льгота будет распространяться на тех, кто состоит в Федеральном регистре и сможет предъявить подтверждающие документы. Сейчас туристический налог составляет 1% от стоимости проживания (не меньше 100 рублей). От него уже освобождены жители Санкт-Петербурга, многодетные семьи, ветераны и те, кто приезжает на лечение.

Иткин отметил, что в некоторых регионах нет медицинских учреждений, где проводят такие процедуры, поэтому донорам приходится ехать в Санкт-Петербург.