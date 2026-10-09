В Санкт-Петербурге доля кредитов застройщикам в совокупном портфеле бизнеса достигнула 713 млрд рублей

В Санкт-Петербурге доля кредитов застройщикам в совокупном портфеле бизнеса выросла с 9% в январе до 11% в июле, достигнув 713 млрд рублей, сообщил «Вечернему Санкт-Петербургу» эксперт Айдар Имаев.

Объем действующих лимитов держится на уровне 1,4 трлн рублей, а средства на счетах эскроу за семь месяцев увеличились на 41 млрд, до 478 млрд рублей.

Кредитование девелоперов ускоряется благодаря снижению ключевой ставки: средневзвешенная ставка для застройщиков в СЗФО снизилась с 11,0% до 10,3%, в то время как для бизнеса в среднем она составляет 13,6%. Эксперт отметил, что ставка для девелоперов зависит от наполнения эскроу: чем больше там средств, тем ниже процент по финансированию.