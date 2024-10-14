В Санкт-Петербурге число груминг-салонов увеличилось на 39% за минувший год

Санкт-Петербург занял лидирующую позицию по открытию груминг-салонов за прошедший год. Сейчас такие услуги в городе оказывает 581 организация, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные 2ГИС.
Отмечается, что за период с октября 2023 года по октябрь 2024 года число заведений с уходовыми услугами для животных в Северной столице увеличилось на 39%. В студиях можно сделать питомцам стрижку, чистку зубов, SPA-процедуры и маникюр.
Первое место по числу груминг-организаций занимает Москва. Там открыт 841 салон, сотрудники которого позаботятся о внешнем виде ваших домашних животных.
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