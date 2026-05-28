В четверг, 28 мая, в Санкт-Петербурге состоится торжественная акция в честь Дня пограничника. В рамках празднования архитектурно-художественная подсветка телебашни Петербургского филиала Российской телерадиосети будет переведена на специальный сценарий. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Праздничное убранство не ограничится одной лишь телебашней. В этом году в единую световую композицию будут включены ключевые городские объекты: Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура. Кроме того, в честь защитников границы засияют две главные доминанты Санкт-Петербурга — телебашня Российской телерадиосети и небоскреб «Лахта Центр».

Праздничную атмосферу также поддержит демонстрация тематического медиаконтента на городских крупноформатных LED-экранах. Эта масштабная световая акция является символом уважения к ратному труду пограничников, признанием их заслуг и данью памяти воинам, которые ценой своей жизни до конца выполнили свой воинский долг на боевом посту.

Время работы подсветки: с 22:45 до 3:00 утра 29 мая. Иллюминация будет выполнена в официальных цветах пограничного столба.