В Самарской области рабочие вывезли более 340 тонн мусора с земель лесного фонда

В 2025 году в рамках государственной программы социально-экономического развития Самарской области было выполнено мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Работы осуществлялись в Красноярском и Ново-Буянском лесничествах, где было расчистлено около гектара территории, написал сайт volga.news .

В результате проведенных работ было вывезено более 800 кубических метров бытовых отходов, общий вес которых составил 342 тонны. Специальная техника совершила 39 рейсов на полигон для утилизации отходов.

Министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов подчеркнул, что ликвидация свалок решает две важные задачи: восстанавливает экологическое равновесие лесов и уменьшает пожарную опасность. Основные усилия направлены на профилактику, чтобы исключить оставление мусора вне предназначенных для этого мест.

Кроме того, в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году было проведено лесовосстановление на площади 907 гектаров, а 380 гектаров старых лесных насаждений были переведены в покрытую лесом площадь.