В Салехарде оштрафовали предпринимателя по подозрению в продаже немаркированных электронных сигарет
В Салехарде индивидуальный предприниматель продавал электронные сигареты без необходимой маркировки в двух местных магазинах. Об этом написало URA.RU.
Прокуратура ЯНАО сообщила, что бизнесмен хранил никотинсодержащую продукцию с целью извлечения незаконной прибыли.
«Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя», — отмечено в сообщении.
