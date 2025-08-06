В Рыбном союзе посоветовали не запекать скумбрию и сельдь в фольге

Специалисты Рыбного союза России заявили в беседе с Life.ru , что некоторые виды рыбы могут потерять вкусовые качества при запекании в фольге.

Данный способ не подходит для жирной рыбы с резким ароматом: скумбрии, сельди и сардины. При запекании запах усиливается, а жир может горчить или застаиваться. Рыбу таких видов лучше готовить на гриле, коптить или запекать другим способом.

Рыба с толстой шкурой и плотной текстурой (палтус, сом) также не подходит для фольги, поскольку она плохо пропекается в середине. А вот дорадо, сибас, форель, красная рыба (лосось, горбуша), карп станут отличными вариантами для такого способа.