В Руспродсоюзе рассказали, что за год стоимость кофе на бирже выросла более чем на 60%

Заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил RT , что на стоимость кофе влияют биржевые цены на сырье и курс доллара к рублю.

По словам эксперта, за последний год цена продукта на бирже выросла более чем на 60%. Это связано с продолжающимся снижением запасов кофе, которое дополнительно усугубляется 50%-ными тарифами США на бразильский кофе.

Как пояснил специалист, погодные условия в Бразилии также оказывают влияние на динамику стоимости сырья. В регионах производства были неравномерные и недостаточные осадки во время последнего цикла цветения в октябре. Это вызывает беспокойство относительно урожая 2026 года.