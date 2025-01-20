В РСА раскритиковали инициативу об увеличении лимитов выплат по ОСАГО

Увеличение лимитов выплат по ОСАГО до стабилизации инфляции может привести к повышению стоимости полисов. Законопроект депутатов раскритиковали представители Российского союза автостраховщиков (РСА), пишет сайт «Известия» .

Участники общественного движения заявили, что изменение системы ОСАГО в текущее время нецелесообразно. Инфляция влияет на увеличение стоимости запчастей, поэтому любые манипуляции приведут к удорожанию полисов.

Ранее депутаты предложили увеличить с 500 тысяч до 650 тысяч рублей лимиты по ОСАГО в части возмещения вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего.