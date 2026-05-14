В РПЦ рассказали, какой иконе нужно молиться для избавления от пьянства

Чаще всего для борьбы с пьянством и наркозависимостью верующие обращаются к образу Божией Матери «Неупиваемая чаша». Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Валерий Доронкин.

«„Неупиваемая чаша“ — одна из самых распространенных икон в России, она есть в каждом храме, потому что пьянство — это очень большая наша болезнь. Во многих семьях, где есть эта проблема, есть эта иконка — хотя бы в виде календарика», — отметил Доронкин.

Он также сообщил, что недавно появилась новая икона «Святые покровители трезвости». На ней около 80 новомученников, которые помогали людям избавляться от пьянства. В центре иконы покровителей трезвости — «Неупиваемая чаша», которая, по словам Доронкина, всегда была центром молитвы Божией Матери.

РПЦ также негативно относится и к лотерее, воспринимая это как азартную игру. В древних церковных канонах четко сказано: ни священнослужитель, ни мирянин не должны быть игроками.