В РПЦ рассказали, как справиться с сильным искушением нарушить пост

Великий пост только начался, но некоторые уже испытывают соблазн нарушить ограничения и позволить себе пищу животного происхождения. Иерей Русской православной церкви Павел Островский считает, что многие люди совершают ошибки в этот период. Однако, по словам священника, важно не отчаиваться и продолжать укреплять тело и душу.

«Нет ни одного человека, который может пройти пост, не ошибаясь, не падая, буквально. Поэтому, если ошибся, идешь дальше, стараешься меньше ошибаться», — рассказал священнослужитель в беседе с Life.

Островский советует в этот период сосредоточиться не на ограничениях, а на добрых делах. Помощь близким, забота об окружающих — вот что укрепляет духовную силу во время поста.

«Пост — это не про ограничение. В этом никакого смысла нет. Посмотри, что ты можешь сделать доброго для родных, для окружающих. И все будет нормально», — заверил отец Павел.

Если искушение нарушить пост становится слишком сильным, священник рекомендует посетить церковь и исповедаться. Попросите у Бога прощения за свои мысли и попросите помощи в борьбе с искушением. Иерей уверен, что Господь даст силы противостоять соблазну.

Кроме того, в некоторых случаях можно отступить от установленных ограничений, отмечает Островский. Например, если родственники пригласили вас в гости и накрыли стол, не стоит устраивать скандал.

«Если надо, соблюдая и уважая гостеприимство, кушай то, что тебе дают. При этом старайся все равно как-то не наедаться», — посоветовал священник.

Иерей также отмечал, что соблюдение поста должно быть добровольным и осознанным. Настоятель подчеркнул — нет смысла вводить для себя слишком строгие ограничения, которые могут привести к проблемам со здоровьем.