В РПЦ рассказали, что страхи по поводу хранения вещей умерших не имеют оснований

Русская Православная Церковь высказалась по поводу распространенных среди населения страхов касательно хранения вещей и личных принадлежностей скончавшихся родственников. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Духовенство подтвердило, что никаких серьезных религиозных или духовных обоснований для такого беспокойства не существует. Распространенный страх перед негативной энергией — всего лишь заблуждение

Согласно церковному учению, оставленные предметы умершего не оказывают какого-либо влияния ни на жизнь ныне здравствующих членов семьи, ни на посмертную участь самой отошедшей души.