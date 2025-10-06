В РПЦ подчеркнули важность осознания уязвимости любовных отношений

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда в интервью NEWS.ru подчеркнул важность осознания уязвимости любовных отношений. Он обратил внимание на то, что чувства, которые сегодня сильны и радостны, завтра могут исчезнуть, если супруги не предпринимают усилий для их сохранения.

Легойда вспомнил беседу с мудрым товарищем, в ходе которой они обсуждали концепции любви и романтических представлений о половинках. Товарищ выразил мнение, что неизвестно, можно ли полюбить любого человека, но зато любому можно разлюбить. Этот вывод подчеркнул, что для сохранения отношений требуются постоянные усилия и внимание к нуждам партнера.

Легойда призвал читателей и слушателей осознавать хрупкость любви и необходимость работать над отношениями, чтобы не допустить охлаждения чувств и отдаления партнеров друг от друга.