В РПЦ объяснили, что церковь не признает суеверий о необходимости сжигать одежду покойного

Вещи, оставшиеся после смерти человека, не несут «мистической энергетики» или «вируса смерти», поэтому родственники могут их носить. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, суеверия о необходимости сжигать одежду покойного или выжидать 40 дней перед тем, как к ней прикоснуться, церковь отвергает. С точки зрения православия, смерть — это не вирус, а повторное использование вещей греха в себе не несет, отметил «ФедералПресс».

Если родным тяжело хранить эти предметы, лучшим решением станет передача их нуждающимся через благотворительные фонды, церковные социальные службы или приюты. Раздача одежды в память об усопшем считается актом милосердия, который идет на пользу душе покойного. Особенно важно совершить такую милостыню в первые сорок дней после смерти.

Сильно изношенные вещи можно выбросить или сжечь, но это гигиеническая мера, а не религиозный ритуал. Исключение составляют освященные предметы: нательные кресты и иконы нельзя выбрасывать в обычный мусор. Бумажные образы следует отнести в храм для сожжения в специальной печи, а металлические крестики — в церковную мастерскую.