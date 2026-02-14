В РПЦ объяснили, что нельзя делать на кладбище

Русская православная церковь напомнила верующим о нормах поведения на кладбище и призвала соблюдать сложившиеся традиции. Об этом сообщило издание «Новосвят» .

После захоронения человека на его могиле полагается ставить деревянный крест, а примерно через год его можно заменить памятником. Размещать фотографии на временном кресте представители церкви не рекомендовали. Сам крест после замены выбрасывать и вовсе запрещено.

В РПЦ выступили против чрезмерно дорогих и вычурных надгробий, подчеркнув, что молитвенная память об усопшем важнее, особенно в первые сорок дней после смерти.

Несмотря на стереотипы, на могилах не следует устраивать застолья, распивать алкоголь и оставлять угощения. В РПЦ пояснили, что наиболее уместным способом почтить память умершего всегда считались молитва и спокойная обстановка. Священники также рекомендовали приносить на кладбище живые цветы и выбирать спокойные, приглушенные тона, избегая слишком ярких композиций.

Ранее представители духовенства рассказали, что страхи по поводу хранения вещей умерших не имеют оснований.