В РПЦ назвали закрытым вопрос о канонизации Ивана Грозного

Канонизировать царя Ивана Грозного невозможно, поскольку он совершил преступление — приказал убить митрополита Филиппа. На это указал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, назвав вопрос с причислением правителя к лику святых закрытым.

«Мы вспоминаем сегодня память святителя Филиппа, митрополита Московского, угодника Божия. <…> Ни в чем не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе святого православия, смиренный, благочестивый, прекрасно проповедавший Слово Божие, пал от руки безумного царя», — привело слова предстоятеля РПЦ РИА «Новости».

Патриарх отметил, что вопрос о причинах поступка Ивана Грозного остался в стороне. Он допустил, что причиной этому могла быть болезнь или «обуяние злой силой».

«Бог его знает, что взбудоражило царя. Но он совершил страшное преступление, и поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации <...> всем отвечаю: <...> никакой канонизации быть не может», — подчеркнул Кирилл, попросив считать тему закрытой.

При этом он заметил, что это не говорит об отсутствии ценности исторических заслуг царя или осознания важности его политической миссии. Тем не менее причиной для канонизации перечисленное не является и являться не может.

Митрополит Филипп выступил с публичным осуждением опричнины и массовых казней, которые были при Иване Грозном. Его осудили и отправили в ссылку. Митрополита, судя по житию святого, убил глава опричников Малюта Скуратов.