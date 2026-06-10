В Ровенском районе Саратовской области поймали браконьеров

В начале июня в Ровенском районе Саратовской области на берегу Волги вблизи села Скатовка были задержаны два браконьера из Энгельса — мужчины 23 и 32 лет. Об этом написал «Саринформ» .

У нарушителей изъяли резиновую лодку с мотором, два рыбацких костюма, рыболовные сети, сома, четырех сазанов, двух язей, восемь окуней, 15 густер, 33 карася и 66 лещей (общий вес — 129 килограммов). Ущерб природе оценили в 113 тысяч рублей.

На рыбаков завели дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная групповая рыбалка). После допроса мужчин отпустили, обязав явиться в МВД по первому требованию. Каждому фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Отмечается также, что у старшего уже были проблемы с законом.