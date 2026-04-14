В Ростове-на-Дону запустят муниципальную платную парковку

В 2026 году в Ростове планируется запуск пилотного проекта муниципальной платной парковки. Об этом сайт rostovgazeta.ru сообщил глава города Александр Скрябин.

Тестировать новую систему будут в переулке Соборном — на участке от Мечникова до Текучева.

Сейчас платные парковки в городе обслуживает ООО «Ростовское парковочное пространство». Договор между компанией и городом действует до декабря 2027 года. После истечения срока вся система платных парковок перейдет в собственность муниципалитета.