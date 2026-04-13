В Ростове-на-Дону введут временное ограничение движения из-за съемок фильма Басты

Где ограничат движение?

— 13 апреля: в районе дома № 23/10 в переулке Крыловском и № 107/19, 105 на улице Станиславского (с 11:30 до 18:00 мск). — 16 апреля: на проспекте Чехова, 18, а также от Чехова, 7/132 до Седова, 21 и от Чехова, 6-8 до улицы Красных Зорь, 10 (с 15:45 до 23:00 мск). — 17 апреля: от дома № 15 до № 25 по улице Ульяновской и от дома № 36/18 до № 44 по Тургеневской (с 11:00 до 23:59 мск). — 19 апреля: сразу в трех местах: на Большой Садовой от дома № 36 до № 42 (с 4:00 до 9:30 мск); на Театральной площади и парковке за стелой (с 10:00 до 11:00 мск); на Станиславского в районе домов № 52-54 (с 13:00 до 16:00 мск). -22 апреля: в переулке Семашко (дома № 48Е-№ 54 и № 49-51) с 12:00 до 23:59 мск. — 23 апреля: ограничения будут в переулке Семашко, 48Е-54 с 11:00 до 23:00 мск, 24 апреля: в переулке Семашко с 10:00 до 29:59 мск, а также на улице Седова, 5-9.