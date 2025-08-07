В Ростелекоме отвергли причастность к листовке с «обходами для YouTube»

В Ростелекоме прокомментировали появившуюся в сети листовку с логотипом компании и предложением «обходов для YouTube по запросу». В пресс-службе оператора заявили изданию «Подъем» , что документ не согласовывался с компанией и не отражает ее деятельность.

«Даже если она была где-то напечатана, то это чистой воды самодеятельность, о которой компании ничего не известно», — отметили в компании.

В Ростелекоме подчеркнули, что не располагают данными, подтверждающими подлинность этой листовки. Там также добавили, что оказание подобных услуг на их сети технически невозможно.

Пользователи соцсетей, распространившие фото, предположили, что речь идет о платных способах обхода возможных ограничений при просмотре YouTube.

Ранее Роскомнадзор после слухов о блокировке в России WhatsApp* и VPN призвал доверять только официальной информации.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.