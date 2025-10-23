В Российском союзе туриндустрии отметили, что новый запрет от ЕС не окажет существенного влияния на туристический рынок

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью изданию «Ридус» оценил влияние нового пакета санкций Европейского союза, включающего запрет на организацию туристических поездок граждан ЕС в Россию. По его словам, доля европейских туристов в России настолько мала, что запрет не окажет существенного влияния на туристический рынок.

Барзыкин подчеркнул, что после начала специальной военной операции на Украине туристический поток из стран Западной Европы в Россию упал в десятки раз, как и выезд российских туристов в страны Шенгенской зоны.

Он отметил, что наиболее заметной страной среди оставшихся европейских туристов является Германия, но значительная часть немецкого турпотока приходится на русских немцев и эмигрантов, которые приезжают в Россию по семейным обстоятельствам.