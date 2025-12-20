В российском регионе запретили продажу алкоголя в Новый год

В Кызыле запретили продажу алкоголя в Новый год

Власти Кызыла в Тыве запретили розничную продажу алкоголя в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Ограничения начнут действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Запрет распространяется на торговые точки, кроме мест розничной продажи алкогольной продукции.

Также городская администрация Кызыла рекомендовала владельцам предприятий общепита снять с продажи спиртосодержащую алкогольную продукцию.

В мэрии объяснили решение обеспечением норм правопорядка, безопасности здоровья, жизни и имущественных прав граждан.

